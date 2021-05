Priolo, il Comune promuove un open day di 3 giorni per vaccinare gli over 40

Il Comune di Priolo si organizza per accelerare la vaccinazione dei cittadini. Così oggi, domani e dopodomani gli over 40, anche senza prenotazione, potranno raggiungere il punto vaccinale priolese (che ha sede al Cerica e che è aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19) e sottoporsi alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Ne dà comunicazione il sindaco Pippo Gianni, che invita la cittadinanza ad aderire all’iniziativa. Nei 3 giorni di Open Day, 18, 19 e 20 maggio, gli over 40 potranno vaccinarsi con AstraZeneca. Nei 3 giorni di Open Day continueranno comunque le vaccinazioni per i soggetti con patologie. Il sindaco invita la cittadinanza ad aderire all’iniziativa - che è a carattere regionale - per arrivare al più presto all’immunizzazione dal coronavirus.