Siracusa, blitz antidroga alle "case parcheggio": sequestro di cocaina, hashish e marijuana

Blitz antidroga dei Baschi verdi della Guardia di Finanza alle "case parcheggio" a Siracusa.

I militari delle Fiamme gialle hanno sorpreso un 38enne straniero in possesso di 2 dosi di cocaina e 1 di marijuana nascoste all’interno di una custodia di occhiali: l'uomo inoltre è risultato aver fornito false generalità. ed è stato denunciato per inosservanza del Testo Unico sugli Stranieri oltre che segnalato alla Prefettura per la detenzione di stupefacenti.

Il fiuto del cane antidroga Hold ha poi conmsentito di rinvenire e sequestrare nella zona 14 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e 1 dose di marijuana per un peso complessivo di circa 4,8 grammi.

Indagini in corso per individuare i pusher e i loro canali di approvvigionamento.