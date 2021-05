Palazzolo Acreide, “Notte bianca del Museo dei Viaggiatori in Sicilia”

“Notte bianca del Museo dei Viaggiatori in Sicilia” è l'iniziativa organizzata dal Museo dei Viaggiatori in Sicilia di Palazzolo Acreide, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2021, che si celebra oggi.

Dalle 19 alle 22 è previsto l'ingresso gratuito al Museo (ingresso da via Maestranza, 5 - Palazzolo Acreide). I visitatori saranno accolti dalla direttrice prof.ssa Francesca Gringeri Pantano e dal condirettore Carmelo Scandurra, che effettueranno delle brevi visite guidate della collezione museale (la prima con partenza alle 20, la seconda con partenza alle 21 nel rispetto delle nome anticovid vigenti.

Il tema della Giornata dei Musei 2021 è “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”: la notte bianca vuole essere la ripartenza ideale non solo del Museo ma anche della cultura, della cittadinanza e del territorio di Palazzolo Acreide, fortemente provati dalla crisi pandemica.

Durante la serata, in contemporanea, sarà effettuata la #MuseumAtNightChallenge: una sfida social internazionale per scoprire cosa succede di notte nei musei, per far luce e “illuminare” il periodo buio che il mondo della cultura sta vivendo a causa della pandemia. Il Museo dei Viaggiatori è stato “sfidato” su Facebook dal Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte di Palazzo Liviano dell'Università degli Studi di Padova e, a sua volta, nominerà altri tre musei per la sfida che si svolgerà sui rispettivi canali social.