Via libera dal cdm: coprifuoco spostato da subito alle 23. Ecco tutte le date delle altre riaperture

Il consiglio dei ministri ha approvato la road map delle riaperture approvata all'unanimità dalla cabina di regia.

COPRIFUOCO

Coprifuoco spostato alle 23 da subito con l'intenzione di spostarlo alle 24 dal 7 giugno e di eliminarloo del tutto a partire dal 21 giugno.

.RISTORANTI

Dal 1 giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso.

MATRIMONI

I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il "green pass", e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

PALESTRE E PISCINE

Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1 luglio.

CENTRI COMMERCIALI E MERCATI

Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio

DISCOTECHE

Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso, restano sospese.

PARAMETRI DEI COLORI

Cambiano i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l'RT ma l'incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica

CORSI DI FORMAZIONE

Dal primo luglio riprenderanno in presenza i corsi di formazione, pubblici e privati.