Vaccini, da domani per gli over 40 AstraZeneca senza prenotazione

Da domani, martedì 18 maggio, per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca anche senza prenotazione.

Oggi, intanto, è scattata la fase della prenotazione, attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane. Gli over 40 potranno prenotare l’appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, via sms al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio nell'Isola.