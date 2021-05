Incidente stradale sulla SS 114: coinvolte un'ambulanza e un'auto. Tre feriti

Incidente stradale sulla SS 114, all'altezza del Comune di Priolo, questa mattina intorno alle 11, 35.

Coinvolte nell'impatto un'ambulanza e un'auto, una Opel Karal, che viaggiavano entrambe in direzione di Catania.

Il bilancio conta tre feriti: sono i due operatori sanitari a bordo dell'ambulanza di 31 e 42 anni, e una donna che viaggiava sull'auto.

Per le quello che è dato sapere non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia stradale, i cui operatori si sono anche occupati di regolare il traffico veicolare.