Siracusa, da oggi scatta la Ztl estiva in Ortigia: sarà in vigore fino al 15 ottobre

Cambia la Ztl in Ortigia. Da oggi scattano gli orari estivi che resteranno in vigore fino al 15 ottobre.

Queste le nuove limitazioni di accesso all’isolotto: da lunedì a venerdì, e prefestivi, dalle 20 alle 2 del giorno successivo; sabato, dalle 17 alle 2 del giorno successivo; domenica e festivi, dalle 11 alle 2 del giorno successivo.

Restano confermate, fino al 16 giugno, le deroghe per le attività di ristorazione che svolgono asporto e consegna a domicilio. Le aziende che hanno sede fuori della Ztl e che devono accedervi per effettuare consegne, e i clienti che intendono rifornirsi con asporto nelle attività di Ortigia, potranno farlo anche negli orari in cui è in vigore il divieto di transito. Chi lo farà, utilizzando la casella di posta elettronica “asportocovid@comune.siracusa.it”, avrà 48 ore di tempo per informare la Polizia municipale. Coloro i quali effettuano consegne dovranno indicare il nome dell'attività, l'orario di transito e il numero di targa del mezzo utilizzato; chi acquista in Ortigia, oltre all'orario e alla targa, dovrà allegare la copia dello scontrino o della ricevuta fiscale.