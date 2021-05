Melilli, svelata la targa in marmo in onore di Rosario Carta

Una targa in memoria del disegnatore melillese Rosario CartaIeri, è stata scoperta ieri a Melilli dal sindaco Giuseppe Carta.

Per l’occasione è intervenuto anche don Giuseppe Blandino, parroco della chiesa di San Sebastiano, che ha benedetto la targa e il prof. Giuseppe Immè, che ha presentato una monografia.

“Questa amministrazione – ha detto il sindaco – è sempre favorevole a ricordare i figli di Melilli che si sono distinti nelle proprie attività. In questo periodo, con la valorizzazione del nostro territorio in termini di luoghi e di uomini, molto dovrà ancora essere realizzato; le imprese che sono in cantiere in questi mesi cambieranno – conclude – il volto della nostra cittadina".