A Siracusa, Floridia e Priolo bandiere arcobaleno esposte fuori dai Comuni in occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia la bifobia e la transfobia” A Priolo sventolerà anche il nome di Arcigay.

“E’ un messaggio importante – dice la presidente di Arcigay Siracusa, Lucia Scala – che le amministrazioni comunali abbiamo aderito a questa iniziativa per fare capire che viviamo in un periodo storico dove sia i diritti civili sia quelli umani hanno particolarmente bisogno di essere tutelati. Con l’esposizione della bandiera rainbow – dice Lucia Scala - le amministrazioni di Siracusa, Floridia e Priolo hanno metaforicamente abbracciato la politica inclusiva ed espresso il loro sostegno all'approvazione rapida del Ddl Zan".