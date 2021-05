Siracusa, parcheggio Talete: call for concept "Levante Libero"

Una call for concept “Levante Libero” è stata lanciata dal comitato per la riqualificazione dello spazio dell’attuale parcheggio Talete a tutti quei progettisti che desiderano contribuire con una loro idea, per la rinascita e la riqualificazione di questo luogo.

"Si parte dalla demolizione della sola copertura - viene spiegato - mantenendo nell’intera area anche la funzione di parcheggio, riequilibrato agli spazi secondo una strategia green, capace di integrarsi con le componenti identitarie e spaziali, all'interno di una riconfigurazione e riconquista del rapporto con il mare".

L'obiettivo, negli intenti del comitato, è la realizzazione di uno spazio multifunzionale, adatto per funzioni culturali e ricreative in tutte le stagioni, e attività legate a vari aspetti della fruizione del mare in aggiunta a quella naturale della balneazione.

La call for concept “Levante Libero” è rivolta sia a professionisti che a studenti e avrà la scadenza del 20 giugno. Per partecipare è necessario iscriversi richiedendo il materiale di base alla seguente mail: callforconceptlevantelibero@gmail.com