Siracusa, flash mob per il ritorno alla vita: canti e balli in piazza Duomo

Alla vigilia del ritorno in zona gialla per la Sicilia, anche Siracusa ha partecipato alla manifestazioni spontanee che si sono registrate in tutta Italia ieri per esprimere la gioia per il ritorno ad una vita un po' più normale.

Ieri pomeriggio flashmob in piazza Duomo dove si sono date appuntamento persone di tutte le età, anche bambini, per manifestare la propria gioia: canti e danze per breve tempo hanno rianimato il cuore di Ortigia con un unico intento: comunicare una rinnovata voglia di tornare a vivere serenamente senza paure.

Una manifestazione pacifica, di quelle che non hanno bisogno di autorizzazione e che così come si è formata, poi si è sciolta velocemente.