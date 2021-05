Siracusa, rappresentazioni classiche: Cna "Portare la capienza del Teatro greco almeno a 2.500 spettatori"

Portare almeno a 2.500 il numero massimo di spettatori per quest'anno al Teatro Greco di Siracusa in occasione della 56° stagione delle rappresentazioni classiche.

Questo uno dei messaggi emersi dall'assemblea territoriale promossa da Cna Turismo e Commercio Siracusa che ha avuto tra gli ospiti Antonio Calbi sovrintendente dell'Inda e Manlio Messina assessore regionale al turismo. Una richiesta che va ad aggiungersi a quelle già avanzate sul territorio a partire dal sindaco, Francesco Italia.

L'assessore Messina ha dichiarato la sua assoluta disponibilità all'ampliamento rispetto al quale ha inviato una nota all'Asp di Siracusa per valutarne la fattibilità.

"Questo in linea con quanto prevede la norma e con l'auspicio di una pronta revisione del coprifuoco - ha aggiunto l'assessore".

"Auspichiamo un pronto riscontro dall'Asp - ha commentato Cna - con la speranza di poter contare su una presenza adeguata di pubblico".