Cassaro primo Comune siciliano ad avere quasi il 100% di vaccinati. Il sindaco Garro "Orgogliosa"

"Cassaro primo Comune siciliano ad avere quasi il 100% di vaccinati contro il Covid".

A dirlo con orgoglio e soddisfazione è il sindaco, Mirella Garro, dopo aver riscontrato la risposta dei suoi concittadini all'avvio della vaccinazione di massa per i piccoli Comuni montani dell'Isola.

"Devo dire con grande orgoglio che ancora una volta il popolo cassarese si è mostrato serio e responsabile - scrive la Garro - Infatti c'è stata una grande partecipazione.

E' stato particolarmente bello vedere i giovani del nostro paese recarsi in gruppo al poliambulatorio per farsi vaccinare. Con la loro scelta - aggiunge - hanno dato prova di maturità e di consapevolezza rispetto alla lotta contro il covid. Invito tutti coloro che ieri non si sono vaccinati a recarsi oggi al poliambulatorio, dove i medici dell'Asp continueranno la vaccinazione per tutti i residenti del nostro Comune".

Analoga iniziativa è stata disposta con ordinanza dal presidente Musumeci anche per il Comune di Buscemi dove la sessione di vaccinazioni per tutti coloro che hanno più di 18 anni dovrebbe svolgersi il 22 e 23 maggio.