Siracusa, Salvo Gibilisco nuovo coordinatore provinciale della Slp Cisl

Salvo Gibilisco è il nuovo coordinatore della Slp Cisl per la provincia di Siracusa. È stato eletto, al termine dell’assemblea tenuta in remoto, alla presenza del segretario generale regionale della categoria, Salvo Di Grazia, della segretaria generale della Ust, Vera Carasi, della segretaria generale della SLP Ragusa Siracusa, Gianna Criscione, e di Giuseppe Lanzafame del Dipartimento dei Postali Cisl Sicilia.

Gibilisco succede a Eugenio Elefante nuovo segretario organizzativo della SLP Sicilia.

A completare il nuovo coordinamento provinciale saranno Alessia Tanasi e Peppe Iacono.

Dopo la grande emergenza della pandemia i lavoratori postali adesso, come già indicato dai vertici nazionali della categoria, rientreranno in quel protocollo d’intesa tra sindacato e ministeri competenti per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.