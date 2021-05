Melilli, in 3 in un bar tabacchi: sanzioni e chiusura per 5 giorni

Controlli anticovid per tutta la settimana da parte dei Carabinieri di Augusta nel territorio di compteneza con 82 sanzionate per oltre 32 mila euro, in particolare per l’assenza di un giustificato motivo per uscire di casa, per la mancata disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, per il mancato rispetto del divieto di circolazione tra le 22 e le 5 o per la violazione del divieto di ingresso e di uscita dal proprio comune.

Tre persone sono state sanzionate poiché trovate all’interno di un bar-tabacchi di Melilli per il quale è stata anche disposta la chiusura provvisoria dell’attività commerciale per 5 giorni.

Altre 4 persone sono state sanzionate a Sortino poiché trovate all’interno di un’associazione culturale.

Complessivamente sono stati controllati diverse decine di esercizi commerciali, 886 soggetti e 526 veicoli. Sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro per violazioni al Codice della Strada per la mancanza di assicurazione di Rca, per il mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori e motocicli, per la mancanza dei documenti di circolazione e di guida, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata sottoposizione a revisione periodica del veicolo, guida con patente scaduta di validità e senza patente, con 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo e oltre 100 punti sottratti.