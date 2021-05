Suicidio nel carcere di Augusta, un detenuto 40enne si impicca in cella

Un uomo di 40 anni, italiano, detenuto nel carcere di Augusta, si è tolto la vita. La tragedia si è consumata nella serata di ieri in una sezione in cui i reclusi sono da soli in cella.

E’ stato un agente della Polizia penitenziaria ad accorgersi dell'accaduto: l'uomosi era impiccato con una cintura.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta ed ha disposto l’ispezione cadaverica del detenuto.