Siracusa, Giornata internazionale contro l'omofobia: documentario di Stonewall

“L’OmoTransBiFobia non è un’opinione” è il titolo del mini documentario prodotto dall’associazione Stonewall in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia la bifobia e la transfobia che si celebrerà il prossimo 17 maggio in tutto il mondo.

Il filmato sarà trasmesso alle 17 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale youtube dell’associazione e racconta storie ed esperienze di attivismo lgbt dalla viva voce dei protagonisti, il presidente e la vice presidente Alessandro Bottaro e Tiziana Biondi ma anche approfondimenti e strumenti operativi suggeriti da Andrea Malpasso, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore del gruppo di lavoro Psicologia Lgbt+ Ordine Psicologi Regione Siciliana ed Emma Lo Magro, psicologa e psicoterapeuta - gruppo di lavoro Psicologia Lgbt+ Ordine Psicologi Regione Siciliana

Oltre all’appuntamento on line di lunedì pomeriggio, Stonewall torna a promuovere anche quest’anno la campagna fotografica “StopOmoLesoTransbifobia”, nata per sensibilizzare sul fenomeno attraverso l’uso del corpo e della mente di chi vorrà metterci la faccia per difendere altri corpi e altre menti martoriate dal pregiudizio altrui.

“Dopo 31 anni dall'istituzione della giornata Internazionale contro l'omotransbifobia, - afferma Alessandro Bottaro - purtroppo come attivistə e come associazioni continuiamo a raccoglie denunce di aggressioni, fisiche, verbali e psicologiche ai danni di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Oggi più che mai esigiamo che la legge Zan venga finalmente approvata, condannando con delle aggravanti precise e favorendo percorsi culturali in tutti i contesti istituzionali e scolastici di ogni ordine e grado".