Siracusa, deve scontare 10 mesi e 20 giorni: 20enne ai domiciliari

Eseguito ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Siracusa un ordine per l’espiazione di una pena detentiva ai domiciliare a carico di Angelo Aglieco, 21 anni di Siracusa. Il giovane deve scontare 10 mesi e 20 giorni per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, commessi a Siracusa e provincia da aprile ad agosto dell’anno scorso.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.