Siracusa, sostituzione di persona e violazione degli obblighi di assistenza familiare: denunciato

Rintracciato e denunciato a Siracusa un uomo di 38 anni sul quale pendevano due procedimenti penali per sostituzione di persona e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L'uomo era stato registrato come ospite in una struttura ricettiva del capoluogo.

I provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Cagliari e da quella di Catania.