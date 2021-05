Vaccini, in Sicilia ieri oltre 50.000 somministrazioni

La Sicilia non è più ultima in Italia per percentuali di dosi somministrate. Ieri sono state superate le 50mila somministrazioni giornaliere e l'Isola ha superato la Sardegna, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Musumeci: "Le somministrazioni potranno diventare ancora di più con l’apertura dei centri di vaccinazione aggiuntivi e con l’aiuto di tutti. La Sicilia vuole uscire dal tunnel".

Un ulteriore impulso dovrebbe arrivare dall'avvio delle prenotazioni per i quarantenni, a partire da lunedì, e con le somministrazioni probabilmente da martedì utilizzando le dosi di Pfizer.