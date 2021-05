Siracusa, furto della staccionata della pista ciclabile: il sindaco Italia rilancia la denuncia di un cittadino

La pista ciclabile "Rossana Maiorca" continua ad essere vittima di vandali e di coloro che rubano anche pezzi di staccionata.

La denuncia sui social di un cittadino viene rilanciata dal sindaco, Francesco Italia: "Non dobbiamo smettere di denunciare ed indignarci - scrive il primo cittadino - perché ogni abuso è una libertà negata a ciascuno di noi, perché Siracusa è nostra e dobbiamo proteggerla dall’odio e dall’indifferenza, perché soltanto insieme possiamo costruire una città condivisa e consapevole".

Dai cittadini l'invito ad intervenire per proteggere questo bene comune ma anche per migliorarne le condizioni. Da più parte viene infatti invocata un'adeguata manutenzione del sito.