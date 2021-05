Covid: Portopalo in zona rossa e per Buscemi si dispone la vaccinazione di massa

Da mezzanotte Portopalo diventa zona rossa e lo rimarrà, in assenza di milioramenti del tasso di incidenza dei contagi, fino al 26 maggio.

Questo quanto dsipone l'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci. Per Portopalo questo è un ritorno in zona rossa visto che il paese aveva già vissuto le massime restrizioni dal 12 al 26 marzo scorso per superamento della soglia critica dei contagi.

L'annuncio alla popolazione è arrivato attraverso un videomessaggio sui social nella tarda serata di ieri da parte del sindaco, Gaetano Montoneri. Dal primo cittadino l'invito ad avere comportamenti responsabili e a rispettare rigorosamente le regole.

Aumentano, intanto, i Comuni montani siciliani sotto i 1.000 abitanti per i quali si sta predisponendo la vaccinazione di massa: in provincia di Siracusa dopo Cassaro, dove oggi e domani nel poliambulatorio di via San Sebastiano potranno vaccnarsi tutti i residenti da 16 anni in poi, toccherà a Buscemi.