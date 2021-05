Siracusa, in dirittura d'arrivo il protocollo per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura

In dirittura d'arrivo il Protocollo d'intesa per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura e degli insediamenti abitativi spontanei.

Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha trasmesso ai sindaci del territorio, al Centro per l’impiego, all’Ispettorato del lavoro, all’Inps, alle associazioni datoriali e alle organizzazioni sindacali il testo.

Il protocollo prevede che i firmatari nell'ambito delle rispettive competenze si impegnino ad "assicurare un’idonea sistemazione alloggiativa ai lavoratori, scongiurando così l’insorgere di baraccopoli, ad avviare una banca dati per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, prevenendo il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, a contrastare i rapporti fittizi di lavoro nel settore agricolo".

Eventuali mofifiche o integrazioni del testo, condivise, dovranno pervenire entro il 23 maggio, mentre la sottoscrizione del protocollo è prevista per il 27 maggio.