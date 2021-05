"Basta attacchi sessisti", Rossana Cannata punta l'indice contro Gennuso e Vinciullo

“Basta attacchi sessisti. Nei miei confronti e di tutte le donne”. Così la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, respinge al mittente quelli che considera "vili attacchi" subiti da parte degli ex deputati regionali Giuseppe Gennuso e Vincenzo Vinciullo.

“A proposito del mio impegno per la messa in sicurezza della Rosolini-Pachino - spiega la vicepresidente della commissione Antimafia - Gennuso ha scritto: 'Anche le oche parlano'. E, ancora, quanto ai lavori nel tratto autostradale Noto-Rosolini, Vinciullo si è invece così espresso: 'Prendo atto con piacere che non vediamo più nei cantieri del Cas eleganti signore con i tacchi a spillo'.

Invece di confrontarsi nel merito delle questioni queste persone alla prima occasione non perdono tempo per colpire la mia femminilità. L’auspicio - conclude Rossana Cannata - è che in molti prendano le distanze da tali affermazioni, convinta che i due ex parlamentari siano solo voci isolate nella classe politica italiana. Mi riservo di agire nelle sedi opportune".