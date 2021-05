Avola, presa d'atto del Prg in consiglio comunale

Avola ha il suo piano regolatore generale: ieri la presa d'atto in Consiglio comunale. Lo strumento urbanistico ha superato la Valutazione ambientale strategica in sede regionale, è stato sviluppato grazie all'apporto propositivo dei professionisti della città e dei docenti della facoltà di Architettura dell'Università di Catania insieme con l'ufficio urbanistica del Comune.

"E' stato sviluppato tenendo conto dell'interesse della città nella sua visione globale - dice il primo cittadino Cannata - nato con un modello green a partire dal riassetto delle periferie fino al nostro meraviglioso centro storico, con il celebre esagono. Un Prg innovativo che ha già ottenuto il plauso a livello nazionale. Infatti, è stato già presentato nel 2019 alla rassegna urbanistica nazionale.

Uno strumento che non ha più un limite temporale - continua Cannata - e che ci porterà a incentivare gli investimenti imprenditoriali nel nostro territorio nell'ottica della riqualificazione urbana, crescita della città, edilizia, riassetto urbano e sviluppo turistico e produttivo occupazionale"