Il siracusano Vincenzo Monello nuovo coordinatore regionale del movimento Orgoglio Partite Iva

Da ieri il Movimento Orgoglio Partite Iva ha un nuovo coordinatore regionale: è il siracusano Vincenzo Monello, eletto quasi all'unanimità attraverso una votazione online.

"Siamo la parte buona e produttiva del Paese. Non demoliamo auto e vetrine - sono le prime parole di Monello - vogliamo solo tornare a lavorare e vogliamo che ci vengano riconosciuti gli stessi "Diritti di ogni Lavoratore Italiano. Siamo lavoratori con molte più responsabilità, più rischi e senza tutele da parte dello Stato. Siamo pronti per il cambiamento".

Il 23 maggio si terrà a Lentini la prima convention regionale nella quale Monello esporrà obiettivi e programmi del movimento in Sicilia per il 2021.

Tra questi: pace fiscale per il passato; anno bianco fiscale; risarcimento danni per i protocolli anticovid e per i mancati ristori adeguati;

eliminazione immediata del coprifuoco; esenzioni totali o parziali di tributi e tasse locali oltre che per il 2021 anche per il 2022 per tutte le attività che hanno subito perdite; estensioni dell'uso gratuito del suolo pubblico a tutte le attività produttive che ne faranno richiesta; rimborso per le spese sostenute per gli adeguamenti imposti dai Dpcm e rimodulazione dei protocolli di sicurezza nelle attività.