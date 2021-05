A Siracusa 12 vigili del fuoco esperti provinciali Nbcr

Si è concluso questa mattina al Comandodel vigili del fuoco di Siracusa un corso di due settimane per la formazione di 12 vigili del fuoco esperti provinciali del Nucleare Biologico Chimico Radiologico (Nbcr) con competenze di secondo livello.

Durante il corso si sono approfondite nozioni di chimica, radiometria, strategie di intervento e utilizzo di dpi e di strumenti di rilevazione altamente sofisticati in presenza di sostanze pericolose, per rischi sia ordinari e che non convenzionali.