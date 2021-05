Siracusa, la tomba di Archimede illuminata con i colori della bandiera della Sicilia

I colori della bandiera della Sicilia, il giallo e il rosso, illumineranno stasera e domani il colombario romano, noto a tutti come Tomba di Archimede, nel Parco della Neapolis.

Si vuole così celebrare la Festa della Regione, che cade il 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale.

L'iniziativa è del Comune e del Parco archeologico di Siracusa: il sindaco, Francesco Italia e il direttore Carlo Staffile hanno accolto una proposta del delegato del quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo.

Il 24 e 25 aprile scorsi, per la Festa della Liberazione, la Tomba di Archimede era stata colorata di verde, bianco e rosso; e il Tricolore tornerà a vestire il sito i prossimi 1 e 2 giugno, Festa della Repubblica.

L'impianto è stato messo a disposizione gratuitamente dalla società che cura in città il servizio di illuminazione pubblica.