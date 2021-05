Noto, ultimi preparativi per l'Infiorata 2021

Fervono i preparativi per la 42esima infiorata di Noto- omaggio a Dante.

Le tre principali scalinate su via Cavour sono state allestite per l'occasione: quella su via Dante ripropone un immagine inerente il Paradiso, quella su via fratelli Bandiera riprende l'inferno e su via Mariannina Coffa il purgatorio.

L'installazione artistica è stata curata dal designer Carlo Coniglio.

A 700 anni dalla morte, la figura di Dante sarà il filo conduttore degli eventi in programma tra i quali ricordiamo il corteo barocco, il concerto di Mario Incudine e Carlo Muratori e i live trasmessi in diretta dal Comune, per permettere a tutti di godere della meraviglia dell'infiorata di Noto.

Intanto gli infioratori sistemano i bozzetti e oggi pomeriggio inizierà la fase di allestimento degli stessi.