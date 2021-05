Siracusa, nuova sede del comando provinciale dei vigili del fuoco: completamento entro settembre

E' previsto per il mese di settembre il completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, alla Pizzuta.

I lavori sono stati finanziati dalla Protezione civile regionale sui fondi della legge 433/91 per un importo di oltre 5 milioni di euro. Gli interventi in corso riguardano il primo stralcio del progetto che coinvolge tre dei cinque edifici che, in totale, compongono il complesso.