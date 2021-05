Portopalo verso la zona rossa: si attende solo l'ordinanza di Musumeci

Portopalo scorge di nuovo all'orizzonte la zona rossa: nell'ultima settimana, quella che va dal 6 al 12 maggio, si sono registrati 12 nuovi positivi, che hanno fatto schizzare il tasso di incidenza a 310 per 100.000 abitanti.

Da qui la comunicazione dell'Asp al sindaco Gaetano Montoneri e alla presidenza della Regione che dovrà emettere l'ordinanza di massima restrizione.

In serata la diretta social del primo cittadino che ha illustrato la situazione e che ha riferito di aver interloquito con la presidenza della Regione, illustrando i diagi a cui i cuoi concittadini e gli operatori economici andranno incontro con questa nuova ordinanza di zona rossa e promettendo il massimo impegno per far tornare il numero dei contagi sotto la soglia critica. "Mi è stato risposto - ha riferito Montoneri - che la zona rossa dovrebbe scattare da sabato e durare 11 giorni, ma che se entro giovedì prossimo i dati dovessero sensibilmente migliorare, potrebbe arrivare la revoca dell'ordinanza".

Da qui le raccomandazioni a rispettare le norme in vigore per far rientrare l'emergenza.