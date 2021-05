Priolo, un positivo al II° istituto comprensivo: domani sanificazione

Un caso di positività al covid al II° istituto comprensivo di Priolo.

Da qui il provvedimento dell'Usca scolastica che ha disposto la sanificazione di tutti i locali. Gli interventi saranno effettuati domani, pertanto, la scuola resterà chiusa.

Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza lunedì, tranne che per la classe interessata posta per il momento in quarantena fiduciaria.