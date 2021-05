Priolo, contributi a sostegno di associazioni e palestre

Pubblicato sul sito del Comune di Priolo il bando pubblico di indagine conoscitiva per la concessione di contributi a sostegno di associazioni, a parziale ristoro delle spese derivanti dall’emergenza covid, per la realizzazione di manifestazioni sportive e culturali.

A darne notizia il sindaco Pippo Gianni e l’assessore allo Sport e alla Cultura, Patrizia Arangio.

Potranno presentare domanda di contributo tutte le associazioni sportive, culturali e palestre che hanno sede legale e svolgono attività sul territorio comunale di Priolo.

“Con questa iniziativa - sottolinea il sindaco Gianni - intendiamo far sentire la nostra vicinanza al mondo dell’associazionismo e delle palestre. Offriremo un contributo per le spese sostenute durante il periodo di chiusura, a fronte di un impegno, da parte dei beneficiari, a realizzare manifestazioni e spettacoli per il nostro paese”.