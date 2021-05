Dal Lions Club Siracusa Host 3 tablet per la Martoglio

Il Lions Club Siracusa Host, presieduto da Salvatore Di Benedetto, ha donato 3 tablet alla scuola media Martoglio di Siracusa.

“Ringrazio per la preziosa collaborazione la Prof.ssa Rosa Maniscalco - ha dichiarato il presidente -che ha messo a disposizione i fondi ricavati dalla vendita del suo libro "Pensieri che volano" .

Alla cerimonia di consegna erano presenti la Dirigente Scolastica, Pinella Giuffrida e la sua collaboratrice Anna Argivi, Franco Cirillo, Vice-Governatore del Distretto Lions Sicilia, Concetto Scandurra e la prof.ssa Teresa Peluso, promotrice dell'iniziativa.

I dispositivi donati per permettere agli studenti meno abbienti di avere strumenti digitali adeguati per poter studiare.