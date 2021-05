Noto, controllo del territorio: sanzioni per 28.000 euro

Agenti del Commissariato di P.S. di Noto nelle decorse giornate del 10, 11 e 12 maggio hanno effettuato mirati controlli del territorio finalizzati anche al rispetto delle normative anti covid ed anti assembramento.

In particolare gli uomini diretti dal dott. arena hanno identificato 120 persone, controllato 75 autoveicoli, operato 9 fermi di mezzi ed elevato sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada per 20 mila euro. Nell’ambito del servizio sono stati controllati 20 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale ed uno di questi è stato denunciato per evasione dagli areresti domiciliari.

Nell’ambito dei predisposti servizi anti covid, gli agenti hanno controllato 16 esercizi commerciali, verificandone la regolarità nella somministrazione degli alimenti e bevande relativamente al rispetto dell’attuale zona arancione ed hanno sanzionato 15 persone per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, per il divieto di spostamento da un comune all’altro, per divieto di assembramento e per violazione del coprifuoco. L’importo di tali sanzioni ammonta a 8000 euro.