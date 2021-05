Siracusa, la troupe di Taviani torna in città: riprese in via Roma lunedì e martedì

Lunedì e martedì prossimi (17 e 18 maggio), torna a Siracusa la troupe cinematografica diretta dal regista Paolo Taviani per girare altre scene del film “Leonora addio”. A ottobre scorso la troupe era stata in città per le prime riprese.

Le riprese saranno effettuate in via Roma: da qui l'ordinanza con la quale, dalle 11 alle 18 si vieta la sosta con eventuale rimozione dei mezzi lungo 100 metri di strada all'altezza del civico 124. Inoltre, per il solo 18 maggio, dalle 7 alle 18, i mezzi interessati alle riprese sono autorizzati a sostare in piazzetta San Rocco e in largo Aretusa.