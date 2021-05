Francofonte, 22enne tenta il suicidio in casa: salvato dai Carabinieri

Si barrica in camera e, in preda alla disperazione, minaccia di togliersi la vita. La madre chiama i Carabinieri che arrivano sul posto e salvano la vita ad un giovane di 22 anni.

E' accaduto nei giorni scorsi a Francofonte: appena arrivati nell'abitazione i militari hanno chiamato più volte il ragazzo da dietro la porta chiusa ma, non ricevendo risposta, hanno fatto irruzione nella cameretta sfondando la porta.

Il giovane era disteso sul letto, privo di sensi, con un cavo di rame annodato intorno al collo e fissato alla spalliera del letto.

I Carabinieri lo hanno immediatamente liberato dal cavo e, in attesa dell’intervento del 118, vista la quasi assenza del battito cardiaco, gli hanno praticato le manovre rianimatorie.

Il giovane è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Lentini: adesso è fuori pericolo.