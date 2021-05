Siracusa, preghiera di fine Ramadan sulla terrazza del Talete

La comunità musulmana della provincia di Siracusa si è data appuntamento al Talete questa mattina per celebrare la fine del Ramadan. Tappettino sottobraccio in tanti si sono recati nel luogo deputato e che da qualche anno li ospita per la preghiera che decreta la fine del mese che commemora la prima rivelazione del Corano a Maometto. È il mese sacro del digiuno dall'alba al tramonto, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all’autodisciplina. Un mese che si conclude con l'incontro e la preghiera collettiva, nel rispetto delle regole anti covid.