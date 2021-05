In arrivo 30 milioni di euro per i piccoli centri delle province di Siracusa e Ragusa

"Oltre 30 milioni di euro saranno distribuite entro 14 giorni ai piccoli Comuni delle province di Siracusa e Ragusa".

La notizia è emersa nel corso di un incontro in videoconferenza con la sottosegretaria per il Sud e la coesione sociale, Dalila Nesci. Si tratta di risorse destinate alle aree interne e svantaggiate del Paese, ripartite per decreto nel 2020.

A darne notizia è il parlamentare Paolo Ficara (M5s); il confronto era stato richiesto da Cna Siracusa e Ragusa, rappresentate rispettivamente da Gianpaolo Miceli e Giovanni Brancati.

"Per le risorse relative al 2021 - riferisce Ficara - la sottosegretaria ci ha assicurato che non assisteremo agli stessi ritardi grazie alla oramai avvenuta sburocratizzazione dell'iter. I Comuni riceveranno in breve tempo anche questi ulteriori fondi".

Soddisfatti i rappresentanti di Cna e i sindaci presenti al vertice in modalità da remoto: Alessandro Caiazzo (Sindaco di Buccheri), Rossella La Pira (Sindaco di Buscemi), Mirella Garro (Sindaco di Cassaro), Michelangelo Giansiracusa (Sindaco di Ferla), Bartolo Giaquinta (Sindaco di Giarratana) e il consigliere Giorgio Chiaramida in rappresentanza di Portopalo di Capo Passero.