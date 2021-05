Vaccini agli over 40, il generale Figliuolo alle Regioni "Dal 17 maggio via alle prenotazioni"

Vaccinazioni aperte anche ai 40enni. Il via libera arriva proprio dal Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo che in una lettera alle Regioni autorizza l'avvio delle prenotazioni a partire dal 17 maggio.

Si tratta dell'ennesima accelerata nella campagna vaccinale.

Nel documento "si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura".