Floridia, lite tra ex cognati: uno dei due finisce in ospedale

Un litigio tra ex cognati degenera fino al ferimento di uno dei due da parte dell'altro. E' accaduto a metà mattinata a Floridia in via Pellico: i due uomini hanno discusso per questioni familiari fintanto che uno dei due ha picchiato l'altro utilizzando una pompa di quelle che si usano per gonfiare le ruote delle biciclette.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri e del 118 che ha condotto il ferito in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso.