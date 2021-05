Siracusa, capienza Teatro Greco: Ficara e Zito (M5S) in pressing sulla Regione

"Siamo arrivati al 12 maggio ed ancora non si hanno notizie ufficiali sul provvedimento di deroga per il Teatro greco di Siracusa": così intervengono i deputati nazionale e regionale del M5S, Ficara e Zito che tornano a sollecitare la Regione per chiedere la deroga.

"A parole - dichiarano - tutti d'accordo a concedere alla Fondazione Inda almeno 2.500 spettatori ma nei fatti nulla

Ora, non è il caso di ricordare quanto sia importante quella deroga per tutta una serie di importanti ragioni pratiche ed economiche per l'intera provincia di Siracusa. Pertanto - concludono - la Regione faccia una cosa seria e porti a casa l'ok della Conferenza che può essere convocata dal ministro Gelmini, esponente di Forza Italia che è anche colonna della maggioranza di Musumeci".