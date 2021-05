Siracusa, ad agosto le riprese del film della regista Jessica Woodworth

Diversi appuntamenti in programma nei prossimi mesi per la Film Commission di Siracusa.

“Palosanto Films” di Roma partirà ad agosto con le riprese del nuovo lungometraggio della regista statunitense – belga Jessica Woodworth, il cui nuovo film, adattamento cinematografico di un celebre romanzo di un grande scrittore italiano, sarà interamente ambientato in Sicilia.

“Il cinema e la sua produzione - dichiara l'assessore alle Politiche culturali, Fabio Granata- rappresenterà sempre più una piccola industria sostenibile per la nostra città, capace di valorizzare anche i talenti, le eccellenze locali, sia artistiche che artigianali e dando risposte al mondo del lavoro, con il ricorso a maestranze locali e ai servizi di ricettività alberghiera, ai trasporti, alla ristorazione”.