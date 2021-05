Siracusa, incontro su "Eumenidi. Gli dei in scena"

"Eumenidi. Gli dei in scena" è il titolo del terzo appuntamento, in programma giovedì 13 maggio, con La scena Inda 2021, la serie di incontri con studiosi italiani e internazionali organizzata dalla Fondazione Inda e dal comitato di redazione della rivista Dioniso.

Il tema sarà trattato dal professor Massimo Fusillo, dell’Università dell’Aquila. A introdurre sarà Maria Pia Pattoni dell’Università Cattolica di Brescia. Nel teatro greco esiste un'unica tragedia in cui recitano soltanto dei o semidei, vale a dire il Prometeo di Eschilo, dove il figlio di Zeus sta immobile al centro di una azione di semidei. Viceversa, nell'ultima tragedia di Eschilo, che potrebbe essere l'atto finale della trilogia Orestea, (Eumenidi, 458 a.C.) agiscono uomini e dei. Al centro di tutto sta Oreste, accusato da semidee (Erinni) e difeso dal dio della luce (Apollo), giudice supremo, però, è sua sorella, dea protettrice della città di Atene, dove si svolge il processo. La dea Atena è colei che, con un voto che vale doppio, fa vincere Oreste.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Inda, e disponibile in seguito sul canale YouTube dell’Inda e sul sito www.indafondazione.org.