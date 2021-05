Siracusa, screening nelle scuole: 2.500 tamponi con 8 positivi

Dal 4 all'11 maggio diverse scuole di ogni ordine e grado di Siracsua hanno partecipato allo screening con tamponi antigeni rapidi.

A fronte dei quasi 2500 test effettuati tra docenti, personale ata e studenti, sono risultati positivi in 8.

“Il mondo scolastico siracusan o- dichiara l'assessore alla Protezione civile Sergio Imbrò - gode di ottima salute come confermano questi numeri. Sono soddisfatto anche della discreta affluenza registrata presso l'area esterna dell' ex Onp dove si è svolta l'attività di screening”.