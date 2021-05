Cassibile, positivo al covid va in giro con il figlio per fare la spesa: denunciato

E' stato denunciato per aver violato il provvedimento di isolamento fiduciario adottato nei suoi confronti dall’Asp, perché positivo al covid, uscendo di casa. Si tratta di un cittadino marocchino, di 48 anni, residente a Cassibile.

L'uomo, a bordo della sua auto è stato fermato ad un posto di controllo dei Carabinieri, che dopo averlo identificato , hanno scoperto di trovarsi di fronte ad una persona positiva al Covid 19.

L’uomo, che era in compagnia del figlio minorenne, sottoposto a sua volta a quarantena perché convivente con il padre, si è giustificando dicendo di essere uscito per recarsi al supermercato a fare la spesa.

I militari dell'Arma gli hanno intimato di tornare immediatamente a casa e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica per inosservanza di un ordine teso ad impedire la diffusione di una malattia infettiva.