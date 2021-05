Siracusa, la Pallamano Aretusa ai play off per la promozione: le congratulazioni del sindaco Italia

Le congratulazioni del sindaco Francesco Italia alla Palalmano Aretusa che a fine mese disputerà a Chieti i play off per la promozione nella massima serie.

“Nonostante i pochi anni di attività, avere la possibilità di giocarsi l'acceso al gotha della pallamano – afferma il sindaco Italia – è di per sé un bel risultato, conquistato con determinazione. Sono certo che le nostre ragazze metteranno lo stesso impegno nell'affrontare l'ultima sfida sperando di rinverdire i fasti dell'indimenticabile Eos, che fu protagonista a livello nazionale vincendo anche scudetti. Un plauso alle ragazze, ai tecnici Andrea Izzi e Antonio Costa e a tutta la società guidata da Placido Villari”.