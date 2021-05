Eurialo Siracusa Under 19, vittoria anche con il Giarratana

L’Eurialo Siracusa piega in tre set (25-15, 25-14, 25-17), al PalaLobello, la resistenza della Polisportiva San Vito Giarratana e conquista il secondo successo pieno sulle tre gare finora disputate. Un successo dedicato a Giulia Di Martino, che proprio ieri ha compiuto 18 anni: “L’approccio alla gara – dice raggiante la giocatrice - è stato molto buono. Per tutto il match abbiamo giocato in maniera eccellente, non permettendo alle avversarie di prendere coraggio. Non abbiamo dato loro la possibilità di vincere neanche un set. E’ questo lo spirito giusto, che ci potrà portare lontano. Sono soddisfatta del gioco espresso da tutta la squadra contro un avversario che non era facile da affrontare”.

Il primo punto della gara lo realizza il Giarratana con Sortino, in battuta, ma poi l’errore di Iacono consente alle verdeblù di pareggiare. Altro pallone cestinato in attacco delle ospiti e locali sul 2-1 prima di essere riprese dalle ragusane. La “fast” di Dalila Farinata riporta avanti le aretusee che, però, subiscono due punti consecutivi. Sbaglia da fondo campo Bologna per le iblee, non così Di Giorgio, che mette a segno il primo dei numerosi aice della sua gara per il 5-5. Nuovo attacco vincente di Valenti, poi Farinata e ancora Di Giorgio portano avanti di 3 (8-5) l’Eurialo che, da questo momento, non si ferma più. Sale in cattedra Di Martino, che va a segno in lungo linea mentre Lombardi e capitan Penzo allargano il divario. L’Eurialo prova a scappare, ma le ospiti non ci stanno ed il set è equilibrato fino al 15-13. Con un parziale di 10-2, però, le aretusee se lo aggiudicano, dimostrando di essere particolarmente ispirate nelle giocate offensive.

Nel secondo set, Eurialo sul 4-1, ma ripresa dal Giarratana. Sull’8-6, bella giocata in bagher di Di Giorgio, che sorprende le iblee. Nuovo strappo delle padrone di casa, che macinano punti da tutte le posizioni e dimostrano lucidità e generosità nella fase difensiva, grazie anche al contributo del libero Muscarà. Sul 14-10, subiscono quattro punti consecutivi, ma non si disuniscono e, così come avvenuto in precedenza, lasciano al palo Giarratana. Break di 11-0 e secondo set in cascina grazie anche al punto decisivo di Lombardi.

Il terzo set è simile ai due precedenti. Le ospiti provano a restare agganciate alla gara, l’Eurialo comunque non ha alcuna voglia di complicarsi la vita. L’equilibrio contraddistingue la prima metà del parziale, ma le aretusee dimostrano di avere qualcosa in più e l’aice di Valenti consente loro di liberare tutta la gioia per una vittoria netta e meritata al cospetto di un avversario tutt’altro che arrendevole. Eurialo bella e vincente.