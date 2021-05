Fondi per il Sud, Scerra: "Per la Sicilia oltre 200 miliardi con investimenti per la provincia di Siracusa"

"Oltre 200 miliardi di euro per il Sud e numerosi investimenti anche per la provincia di Siracusa. Questa è la verità sui fondi previsti per il Mezzogiorno". A dichiararlo è il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra.

"Per quanto riguarda la Provincia di Siracusa - dice ancora - ci sono investimenti importanti inseriti nel Piano Nazionale sui quali tutta la rappresentanza parlamentare ha lavorato con il massimo dell’impegno: il collegamento ferroviario interno al Porto di Augusta, il bypass ferroviario che eliminerà ad Augusta il passaggio a livello di via Lavaggi, per un impegno complessivo di circa 140 milioni. Inoltre l’ottima notizia del finanziamento per intero (circa 26 Milioni) del terzo ponte per Augusta che abbiamo fatto rientrare nel piano di potenziamento e sviluppo collegato alle Zes".