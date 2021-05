Coppa Val d'Anapo-Sortino, la cronoscalata in programma dal 4 al 6 giugno

Presentata questa mattina all’Automobile Club Siracusa la XXXVI Val D’Anapo - Sortino in programma da venerdì 4 a domenica 6 giugno. Sarà il 2° round di Trofeo Italiano Velocità Montagna sud con validità di Campionato Italiano Bicilindriche e Campionato Siciliano Auto moderne e storiche.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’AC Aretuseo Pietro Romano, il vice Sergio Imbrò, coordinatore dell’organizzazione, l’assessore allo Sport del Comune di Siracusa Andrea Buccheri, Il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, Giuseppe Carta sindaco di Melilli, il Ten. Col. Luigi De Paola, Comandante del Distaccamento dell’Aeronautica militare siracusano, Salvatore Luigi Ficarra, direttore Generale dell'Asp, il delegato provinciale Aci Sport Manlio Mancuso. Presenti anche alcuni piloti protagonisti delle scene siciliane e tricolori

“Saranno coinvolte circa 300 persone nell’organizzazione della gara - ha specificato Sergio Imbrò - suddivise tra ufficiali di gara, specializzati nel soccorso meccanico e sanitario, vi sarà un team specializzato di decarcerazione. Le operazioni preliminari e l’accredito per quanti saranno ammessi alla gara si svolgerà nella giornata di venerdì presso il vecchio Palazzo Comunale”.

Hanno sottolineato la tecnicità e la selettività del tracciato tutti i piloti presenti, che hanno espresso all’unanimità il loro apprezzamento per la sicurezza del percorso.

La gara assegnerà per la prima volta la “Coppa Massimo Di Pietro”, in memoria del mai dimenticato pilota sortinese, il 2° Memorial “Pippo Laganà, l’ufficiale di gara scomparso durante il servizio in gara ed il 2° Memorial “Piero La Pera”, talentuoso pilota etneo.